Des milliers d'oies sauvages meurent intoxiquées aux USA

Lorsque les ONG versées dans la défense de l'environnement veulent dénoncer un crime contre la Terre, elles pointent automatiquement un doigt accusateur en direction de la Chine. Mais il est désormais établi que les criminels existent aussi aux USA. Ainsi, des milliers d'oies sauvages sont mortes après s'être posées sur les eaux toxiques d'une mine désaffectée du Montana, alors qu'elles tentaient d'échapper à une tempête de neige pendant leur migration. Près de 10 000 oies des neiges se sont posées le 28 novembre près de Butte (Montana) sur le lac que forme cette mine de cuivre à ciel ouvert désaffectée et remplie d'eau et de déchets toxiques, et plusieurs milliers ont péri depuis, a déclaré le directeur des questions environnementales au sein de la compagnie qui gère le site, Mark Thompson.