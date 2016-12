Le Japon veut nettoyer l'espace

Le pays du Soleil Levant passe pour l'un des plus propres au monde. Il a récemment confirmé sa réputation en se lançant dans le nettoyage des débris spatiaux. En effet, le vaisseau appelé Kounotori 6 (cigogne), a été lancé de l'île méridionale de Tanegashima quelques secondes avant 22h27 (13h27 GMT). Le lancement est réussi, le satellite s'étant séparé de la fusée pour se placer dans l'orbite prévue. Des scientifiques de l'Agence spatiale japonaise vont ainsi expérimenter une sorte de longe destinée à déplacer les débris laissés par l'activité de l'homme (morceaux de vieux satellites ou de fusées) vers des orbites de plus en plus proches de la Terre afin qu'ils finissent par plonger dans l'atmosphère en s'y consumant. Plus de 50 ans d'exploration de l'espace ont produit une ceinture de déchets qui viennent heurter des équipements spatiaux: des centaines de collisions sont enregistrées chaque année.