Le projet du film sur l'Emir Abdelkader relancé

Le projet de film sur l'Emir Abdelkader est relancé. Selon certaines sources au ministère de la Culture, le scénario sur le premier chef d'Etat algérien, écrit par l'auteur du film Cheikh Bouamama, Boualem Bessaih, aurait été remis au ministre de la Culture, par le fils du défunt. Ce dernier, voulant accomplir la dernière volonté de son père, souhaite faire adapter à l'écran le scénario écrit par celui-ci. Une entreprise non négligeable, quand on connaît le sens de l'histoire et la qualité du travail de scénariste déjà démontré par Bessaih dans l'oeuvre sur Bouamama. Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, aurait donné son accord de principe, mais réfléchit à une voie pour faire aboutir le projet. Deux problèmes se posent au ministre: le financement du film (Le Fdatic est gelé, l'Aarc n'a pas encore apuré ses productions et le Cadc est déjà plongé dans la production de Ben Badis). Et la réalisation? On attend le résultat du long-métrage Ben Badis pour éventuellement replacer dans la course, le réalisateur syrien Bassel El Khatib sur le projet de l'Emir....Wait and see.