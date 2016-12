Le rêve hollywoodien en Algérie?

Une agence de communication américaine s'intéresse à l'Algérie. Le patron de cette boîte, qui dit être impressionné par les paysages et agréablement surpris par l'hospitalité des Algériens, est certain de pouvoir faire de l'excellent travail pour la promotion de l'image de marque du pays auprès des Américains. Ce patron a une méthode infaillible: intégrer l'Algérie dans le circuit de production cinématographique américaine. Ainsi, nos paysages peuvent servir de décors naturels aux grosses productions hollywoodiennes. C'est un formidable vecteur de promotion internationale du tourisme national, sachant que les films américains ont une diffusion mondiale. De plus, les techniciens algériens versés dans l'art du cinéma se perfectionneront, cela sans parler des nombreux emplois que cette activité va créer.