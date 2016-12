Rachid Nekkaz passe à la vitesse supérieure

Candidat à la candidature à la dernière élection présidentielle, Nekkaz, qui manifestait régulièrement en Algérie et en France en diffusant ses activité sur les réseaux sociaux, est passé à un niveau bien plus dangereux. En effet, dans une vidéo postée par ses soins sur YouTube, il a affirmé avoir été victime d'expulsion du territoire national. Cette accusation n'a pas de sens au plan juridique. Tant qu'il est de nationalité algérienne, personne ne peut l'expulser du pays. Cette vidéo a un côté risible, n'étaient-ce les accusations que Nekkaz adresse à Sellal et Ouyahia. Il est entendu que l'activiste cherche à créer le buzz autour de sa personne.

Et comme jusque-là ses actions étaient sans effets, il passe à la vitesse supérieure.