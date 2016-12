90.000 secouristes formés par la Protection civile

Une session de formation destinée à initier la population à réagir face aux situations d'urgence et aux gestes de premiers secours a été lancée à l'initiative de la Protection civile qui appelle les citoyens à se rapprocher de ses unités proches de leur lieu de résidence pour y prendre part. Quelque 90.000 secouristes et 3000 secouristes volontaires de proximité, ont été formés depuis le lancement de cette campagne, le 23 novembre 2010 à l'initiative de la Protection civile, «qui se doit de multiplier les opérations de prévention, de sensibilisation et de formation du grand public aux gestes qui sauvent», souligne la même source. «Il s'agit par ces deux opérations d'enraciner la culture secouriste au sein de la société et traduire sur le terrain la stratégie de l'Etat, relative à l'amélioration de la résilience, consacrée par la loi 04-20, consistant à impliquer la société civile et renforcer sa capacité de réponse pour la préparer à faire face aux situations d'urgence et de catastrophe», soutient-on également.