Afrique du Nord: 12% des enfants en danger

Selon les nouveaux chiffres publiés à l'approche du 70e anniversaire de l'Unicef, 12% des enfants vivant en Afrique du Nord sont touchés par des conflits ou des catastrophes, a relevé vendredi le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef). Globalement 535 millions d'enfants, soit près d'un enfant sur quatre, vivent dans des pays touchés par des conflits ou des catastrophes, a relevé le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef). L'Afrique subsaharienne regroupe presque les trois quarts des enfants dans le monde vivant dans un pays en situation d'urgence où ils sont souvent privés de soins médicaux, d'une éducation de qualité, d'une nutrition et d'une protection adéquates. A cause des conflits, des catastrophes naturelles et des changements climatiques, les enfants sont contraints de fuir de chez eux, se retrouvent bloqués derrière les lignes de conflit et sont exposés aux risques de maladie, de violence et d'exploitation, a indiqué l'agence onusienne dans un communiqué.