Djaballah- Makri: guerre feutrée

Dans le camp islamiste la gandoura se lave en famille. Depuis ces dernières semaines, une guerre sans dentelle, mais feutrée se déroule entre le président du MSP, Abderrazak Makri, et son rival, Abdellah Djaballah qui n'a jamais perdu espoir pour rassembler les islamistes et en être le leader bien évidemment. Il a d'ailleurs réussi à fusionner son parti, le PJD, avec Ennahda. Cette initiative a donné un urticaire à Makri qui promet une initiative plus surprenante dans les semaines à venir. Il faut dire qu'à l'approche des législatives, il y aura du spectacle du côté des islamistes.