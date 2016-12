L'autre gros marché de l'Education nationale

Il n' y a pas que l'impression des manuels scolaires qui est un gros marché dans le secteur de l'Education nationale. L'opération d'équipement en micro-ordinateurs de plus de 7600 établissements, en est un autre. Initiée par le ministère de l'Education nationale, cette opération a été confiée à l'entreprise «Alfatron», spécialisée dans le montage et l'installation des équipements informatiques et a enregistré un taux d'avancement de 60%, a-t-on appris du directeur général de cette entreprise nationale basée à Oran. «Le programme sera achevé avant la fin du premier trimestre 2017», a assuré le même responsable. C'est dans une démarche de modernisation de l'école algérienne que ces projets ont été mis sur pied en accord avec le ministère de l'Education. D'autres projets sont en préparation, à l'instar d'une classe immersive pilote qui sera créée dans la région du centre du pays, la création d'une plateforme E-éducation et la formation des enseignants dans le domaine de l'informatique, rappelle-t-on.