La communication publicitaire, c'est aujourd'hui

La 10e édition euro-maghrébine de la communication publicitaire se tiendra à partir d'aujourd'hui, à Alger sous le thème «Le rôle de la communication dans la dynamisation de l'activité économique», a-t-on appris auprès des organisateurs de l'événement. Plusieurs opérateurs nationaux et étrangers prendront part à cette édition et qui, deux jours durant, offrira aux participants, une opportunité pour explorer, analyser, et enrichir la réflexion sur les questions que soulève cette thématique, précise-t-on. Ces journées permettront aussi d'aller vers «l'identification des acteurs qui évoluent dans ce secteur afin de favoriser une concertation continue au service de la collectivité locale, créant ainsi une synergie entre les opérateurs, les annonceurs et les consommateurs», selon la même source. Agences, annonceurs, distributeurs et spécialistes des études de marchés, se pencheront aussi, à cette occasion, sur le thème de «La communication extérieure sur la ville de demain», où la conception et les nouveaux modèles de développement de l'urbanisme et des métropoles du futur seront particulièrement examinés.