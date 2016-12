Le Maroc affrontera l'Algérie à Oran

L'Equipe nationale de rugby marocaine participera, du 17 au 24 décembre en Algérie, à un tournoi tri-nations. L'événement aura lieu au stade Ahmed-Zabana à Oran.

C'est la toute première édition de cette compétition. La Fédération royale marocaine de rugby a annoncé la participation du Maroc à un tournoi tri-nations en Algérie. Le Maroc y affrontera l'Algérie, pays organisateur, et la Tunisie. La première rencontre aura lieu le 17 décembre entre les équipes algérienne et marocaine, la seconde, le 21 décembre entre La Tunisie et le Maroc et l'ultime match se fera le 24 du même mois entre l'Algérie et la Tunisie. Le vainqueur de ce tournoi sera le pays ayant engrangé le plus de points.