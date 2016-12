Michael Jordan, le sportif le mieux payé de tous les temps

Sans doute le plus grand basketteur de tous les temps, et même s'il a pris sa retraite depuis des années, la fortune de Michael Jordan ne fait que grandir, notamment grâce à ses contrats mirobolants avec l'équipementier Nike. Il reste le sportif le mieux payé au monde. Selon le célèbre magazine Forbes, l'icône américaine a amassé 1,7 milliard de dollars depuis le début de sa carrière jusqu'à ce jour. Dans ce classement, His Highest est suivi par un autre Américain, non moins célèbre, le golfeur Tiger Woods avec 1,65 milliard de dollars, alors qu'un autre golfeur Arnold Palmer arrive sur la troisième marche du podium, en récoltant 1,35 milliard de dollars. Le seul footballeur dans le top 10 est David Beckham qui pointe à la 9e place avec 730 millions de dollars de revenus.