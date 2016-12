425 caméras pour la vidéosurveillance à Annaba

A l'instar des autres grandes villes du pays, Alger, Oran et Constantine, la seconde phase d'installation des caméras de surveillance au niveau des points névralgiques du centre-ville d'Annaba est en cours et une partie du réseau de surveillance est déjà opérationnelle. Au total, quelque 425 caméras doivent être installées dans la commune de la Coquette, y compris au niveau de plusieurs cités connues pour leur taux de violence élevé. Il en est ainsi de la cité populaire de Safsaf où plusieurs fondations de poteaux porteurs de caméras ont été mises en place, couvrant à 360° les lieux. Au fur et à mesure que ces caméras de télésurveillance seront installées, elles couvriront les plus importants quartiers de la ville. La hausse de la criminalité sous ses multiples facettes, qui touche aujourd'hui tous les coins de la wilaya, sans exception aucune, est pour beaucoup dans la mise en place de ce dispositif.