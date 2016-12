Après 99 millions d'années, un bout de dinosaure découvert

La trouvaille en Birmanie a fait le tour du monde. Une partie de la queue d'un dinosaure vieux de 99 millions d'années, avec os, tissus mous et plumes, a été découverte dans de l'ambre par une équipe internationale de paléontologues. Les scientifiques ont même détecté, dans l'échantillon, des traces de fer, un résidu du sang piégé dans la résine. Une première mondiale. De quoi évoquer le film de Steven Spielberg, Jurassic Park, dans lequel une trouvaille similaire permet d'aboutir à la création d'un parc rempli d'animaux du crétacé. Mais, nous dit Alexander P. Wolfe, paléontologue de l'université d'Alberta (Canada), l'ADN, voire tous les acides nucléiques se dégradent totalement en quelques siècles, au maximum en quelques millénaires. Et ce, surtout en milieu tropical comme en Birmanie, car la température accélère les réactions de désamination. Or, cet échantillon est âgé d'environ 100 millions d'années.