La retraitée retirait sa pension 6 ans...après son décès

Les services de la sûreté de wilaya de Skikda ont eu à traiter récemment une affaire de détournement qualifiée de véritable scandale. Cette affaire qui implique quatre femmes et trois hommes, âgés de 45 à 48 ans, a été déclenchée après une plainte déposée par les services d'Algérie poste à la suite de la découverte de faits graves: une retraitée décédée, il y a 6 ans, était toujours bénéficiaire de sa pension, retirée à chaque fin de mois par sa voisine. Cette dernière tirait profit de la compréhension du service concerné de la poste pour retirer la pension de sa voisine, au motif que cette dernière «est une vieille dame épuisée par la maladie». Après l'achèvement des enquêtes, les sept mis en cause ont été présentés par-devant le procureur de la République près le tribunal de Skikda qui a ordonné leur mise en détention provisoire pour détournement de deniers publics, faux et usage de faux, négligence, abus de position et complicité.