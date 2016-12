Sfax, capitale de la culture arabe 2016: des projets à la traîne

«Le retard du ministère (tunisien, ndlr) des Finances dans le non-déblocage du budget restant alloué à la manifestation Sfax capitale de la culture arabe 2016'' constitue une véritable crise aujourd'hui qui pourrait paralyser cet événement de taille», a déclaré Houda Kchaou, la coordinatrice générale du comité exécutif de la manifestation. Elle a, dans ce sens, précisé qu'une enveloppe de 3 millions de dinars a été accordée jusque-là alors que le montant global est de 30 millions de dinars, soit seulement 10% du budget général alloué. Un montant qu'elle a qualifié de dérisoire pour une manifestation qui n'arrivera pas à poursuivre ses activités et à mettre en oeuvre sa programmation prévue jusqu'au mois de mars 2017. La manifestation a accueilli plus de 1500 invités arabes et étrangers, mais elle connaît une crise dans la réalisation des projets d'infrastructure qui n'ont pas vu le jour, notamment la transformation de la cathédrale en une médiathèque, l'aménagement de la plage Kerkennah en un espace culturel et de loisirs et l'aménagement de l'école «Husseinite» et «Fondouk El Haddadine», sans oublier les projets d'infrastructure routière pour la région de Sfax.