Un nouveau site sur Internet pour l'Anem

L'Agence nationale de l'emploi (Anem) a lancé depuis quelques jours, dans quatre wilayas pilotes, un nouveau site Internet, pour permettre aux demandeurs d'emplois et aux employeurs de s'inscrire en ligne. Il s'agit des wilayas de Sidi Bel Abbès, Annaba, Béjaïa et Boumerdès dotées de ses services à distance, en attendant leur généralisation, dès le 2 janvier 2017, à travers l'ensemble du territoire national. «Actuellement en phase expérimentale», ce nouveau site Internet vise notamment à limiter les déplacements des usagers de l'Anem au niveau de ses agences. «Une fois sur site, le chercheur d'emploi trouvera une case qui lui est destinée où il doit remplir un formulaire et attendre une réponse à sa demande», indique l'Anem qui précise qu'un seul déplacement sera requis à l'agence concernée pour la validation de la demande. Un autre cadre est consacré aux employeurs en quête de travailleurs.