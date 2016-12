Une astuce pour "oublier" son smartphone

Le média américain The Atlantic a mis en avant une technique pour réduire notre addiction aux smartphones: remplacer les couleurs de l'écran d'accueil par des nuances de gris. Quel est l'impact des couleurs sur le cerveau et les émotions? Cette mesure semble-t-elle efficace? Des études en tout cas ont montré l'impact des couleurs sur les émotions: le rouge révèle l'agressivité, le bleu le calme etc. Les applications sur les smartphones sont colorées et peuvent susciter le désir, attirer l'attention et peu à peu créer la dépendance... L'idée de faire de la page d'accueil une page terne, afin de réduire la fréquence à laquelle l'utilisateur consulte son téléphone est néanmoins une astuce plutôt qu'un véritable moyen de lutter contre l'addiction. En effet, lorsqu'un utilisateur ouvre son téléphone portable, c'est pour ouvrir des applications, relever ses e-mails etc. Pour que cette mesure prenne de l'effet et ne repose pas seulement sur une base empirique, il faudrait une enquête de grande envergure.