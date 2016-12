Les cardiologues en conclave à Alger

La Société algérienne de cardiologie organise les 16, 17 et 18 décembre prochains son congrès annuel au Sheraton, Alger.

Des conférences et ateliers pratiques dans différents domaines de la cardiologie seront animés par des experts algériens et étrangers. L'AG ordinaire aura lieu le samedi à partir de 13h avec l'élection des présidents de groupes de travail. Les candidats intéressés doivent déposer leurs candidatures le vendredi au stand de la SAC.