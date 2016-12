Quel avenir réel pour Dounia parc?

La fin du rêve de l'ancien ministre de l'Environnement, Cherif Rahmani, de faire de la grande étendue des Grands Vents un parc plus grand que celui de New York, fait grincer des dents des écologistes algériens. Les assurances du wali d'Alger de faire de Dounia parc un espace de détente pour les Algérois ne convainquent pas grand monde, parmi les défenseurs de la nature. Ces derniers estiment que le chantier est trop important pour que la wilaya d'Alger puisse relever le défi. Ils craignent que dans quelques années, une bonne partie de l'espace soit déclassée et versée dans la spéculation foncière, à l'effet d'y établir des projets de promotion immobilière.