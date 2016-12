Stora disserte sur l'immigration à Guelma

L'historien français, Benjamin Stora, était l'hôte, il y a quelques jours, de l'université 8-Mai-1945 de Guelma où il a animé une conférence portant sur le thème «Immigration et Histoire». Une question d'actualité nationale et internationale. Le professeur a noté dans sa conférence que «cette immigration a une dimension économique et sociale car le fossé Nord-Sud se creuse au fil des ans et les habitants des pays frappés par la misère veulent fuir pour un monde meilleur». M. Stora a ajouté que le phénomène est en phase d'accélération en raison du bouleversement de l'échiquier politique et des questions d'ordre géopolitique, à l'image de l'effondrement des États d'Irak, de Syrie et de Libye. Le conférencier a noté également que «de nombreux pays européens ont imité le nouveau président américain, Donald Trump et ont construit des murs en dur pour interdire l'accès à ces réfugiés».