Trump serait la plus mauvaise nouvelle pour l'Afrique?

«Je pense qu'il n'y a pas de raccourci vers la maturité et à mon avis, l'Afrique devrait être recolonisée parce que les Africains sont encore sous esclavage.» Ce sont les propos ahurissants du nouveau locataire de la Maison-Blanche, en réponse à une question sur le retrait de plusieurs pays africains de la Cour pénale internationale. «Quand je les ai vus se grouper contre la CPI, ils ne peuvent même pas trouver une solution amiable pour le dilemme permanent au Burundi, je me suis dit que ces gens manquaient de discipline et de coeur humain. Ils ne peuvent pas donner l'exemple», a lancé le nouveau président US, ignorant totalement la réalité africaine. Vu d'Afrique, on pourrait espérer un changement d'attitude avec le temps. Mais Donald Trump semble avoir une idée fixe sur la question. Il a trop regardé la télévision américaine, dont il est l'un des produits.