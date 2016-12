Une huile à 3 000 euros le litre

Vingt-six femmes de la wilaya d'El Tarf bénéficieront d'un stage de formation pratique dans la cueillette et l'extraction de l'huile de lentisque (chelmoune), un produit dont le prix à l'international est estimé à 3 000 euros le litre. Ce stage d'une semaine débutera mardi prochain dans la ville de Bizerte (Tunisie). Il ciblera des femmes rurales des localités frontalières de Bougous (El Tarf) et d'Oum Teboul (Tunisie), a précisé Kouider Ferraoune. Ce stage pratique concrétise ainsi le programme «Genbi» (Gouvernance environnementale et biodiversité), initié par le ministère des Ressources en eau et de l'Environnement en partenariat avec l'agence de coopération allemande GIZ. Ces cours sont dispensés dans un centre tunisien spécialisé en plantes aromatiques et médicinales. Cette formation consolidera les connaissances théoriques portant sur l'amélioration du procédé d'extraction de l'huile de lentisque par ces femmes rurales et complétera la formation de trois jours organisée à El Kala.