Comment entretenir le moral des pompiers

Quotidiennement face aux dangers multiples souvent au péril de leur vie, les sapeurs-pompiers nécessitent une attention psychologique particulière. Mais qui doit s'en occuper? Selon une étude élaborée par la direction générale de la Protection civile au niveau de 21 wilayas du pays et a concerné 150 agents, celle-ci a abouti au dépistage du degré de pression que subissent ces fonctionnaires. «Ceci permettra la mise en place d'une stratégie de prise en charge efficace, pour permettre aux agents de la Protection civile de faire face à tous les risques professionnels et s'acquitter pleinement de leurs missions», a indiqué le sous-directeur de l'Action sociale (Sdas) à la direction générale de la Protection civile, le Dr Ali Brouri, sur les colonnes de notre confrère Horizon. La Protection civile a opté pour la prévention à travers l'établissement d'études sur la stratégie de prévention et de prise en charge du psycho-traumatisme. «Les arrêts de travail sont un indicateur du moral des troupes», a-t-il assuré.