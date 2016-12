Des géants de la littérature à Tizi Ouzou

Les oeuvres des grands écrivains maghrébins contemporains comme Assia Djebar, Mouloud Feraoun, Abdelhamid Benhadouga, Mohammed Dib et Kateb Yacine ont été revisitées hier à Tizi Ouzou, à l'occasion du Séminaire maghrébin sur les représentations culturelles dans le discours littéraire maghrébin. Des chercheurs et des hommes de lettres issus d'une dizaine d'universités algériennes ainsi que de pays étrangers comme le Royaume-Uni, la France et le Maroc ont pris part à cette rencontre scientifique initiée par le département de langue arabe et le laboratoire des représentations intellectuelles et culturelles de la faculté des lettres et des langues de l'université Mouloud Mammeri. Le recteur de cette université, le professeur Ahmed Tessa, a précisé que toute oeuvre littéraire doit se référer aux facteurs historiques et culturels de la société à laquelle elle appartient.