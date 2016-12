Des pétards cancérigènes en Algérie

Les niveaux des particules noires (carbone noir ou carbone suie), classées comme produits cancérigènes, étaient «anormalement élevés» durant la nuit du 11 au 12 décembre en cours, coïncidant avec la fête du Mawlid Ennabaoui, apprend-on auprès du Centre de développement des énergies renouvelables (Cder).Les résultats des analyses faites par la station d'observation atmosphérique du Cder (Observatoire de Bouzaréah) dans le cadre de ses activités de suivi de la qualité de l'air et de la pollution atmosphérique par les particules, «montrent l'impact encore plus important de l'utilisation abusive des produits pyrotechniques», prévient le Cder. Le niveau atteint par ces particules noires durant cette nuit du 11 au 12 décembre a été de 3,12 microgrammes/m3, soit un niveau trois fois plus élevé que celui enregistré durant la nuit de célébration du Mawlid Ennabaoui de l'année 2015, précise-t-il.