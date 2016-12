Les Algériens consacrent six minutes à la lecture par jour

Selon un rapport publié par «Arab Reading Index 2016», les Algériens ne consacrent que 6 minutes à la lecture. L'étude s'est basée sur un questionnaire soumis à 148 294 personnes dans la région Mena, l'Algérie dépasse ainsi de peu la moyenne de la lecture dans le Monde arabe qui est de 32,24 heures par an. Les Egyptiens accordent 61heures par an à la lecture, tandis que les Marocains consacrent 59 heures. Ainsi, les Algériens demeurent très loin devant nos voisins en matière de lecture. Ils accorderaient 36 heures de leur temps à la lecture durant l'année, c'est ce qu'a indiqué le rapport «réalisé par le bureau régional Mena du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) et la Fondation Mohammed Ben Rashid Al Maktoum».

Cette étude s'est basée sur un questionnaire,