Mohamed Aïssa: le sectarisme ne passera pas!

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs Mohamed Aïssa a estimé que l'Algérie avait tranché sa bataille contre le sectarisme grâce aux efforts consentis par les mosquées, les médias et les forces de sécurité. «Notre bataille contre le sectarisme est tranchée en Algérie grâce à la vigilance des mosquées, des médias et des forces de sécurité qui ont immunisé la société algérienne», a soutenu M.Aïssa dans une déclaration à la presse en marge d'une cérémonie organisée à l'occasion du Mawlid Ennabaoui. A une question sur l'organisation du prochain pèlerinage aux Lieux saints de l'islam, le ministre a annoncé la tenue d'une réunion interministérielle pour évaluer l'organisation du Hadj 2016. Les conclusions qui découleront de cette réunion détermineront l'avenir des agences de voyages chargées d'organiser l'opération. Après avoir rappelé que 62 agences ont organisé le pèlerinage aux Lieux saints, le ministre a évoqué la possibilité de reconsidérer certaines mesures comme réduire le nombre des agences et augmenter le quota de celles qui ont pleinement honoré leur mission.