Tedros veut l'appui des Algériens

Le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus était en escale à Alger, lors du Rendez-vous d'Alger, organisé par le FCE. Il a alors saisi l'occasion de sa présence dans la capitale algérienne pour appeler à un large soutien de sa candidature au poste de directeur général de l'Organisation mondiale de la santé qu'il brigue. Il bénéficie déjà à ce titre de l'appui de l'Union africaine. Cet Ethiopien estime qu'il faut faire de l'OMS une organisation forte, efficace et participative à tous les niveaux, de Genève aux capitales nationales en passant par les communautés locales. Il croit qu'une réponse adéquate aux défis du XXIe siècle passera par une OMS réformée et certaines actions prioritaires comme placer l'humain au centre de l'organisation, mettre la santé au coeur des priorités mondiales et impliquer les pays et renforcer les partenariats pour obtenir des résultats. Ce candidat fut, entre autres, ministre de la Santé de l'Éthiopie, président du Conseil du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme et président du Conseil du partenariat faire reculer le paludisme (RBM).