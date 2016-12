Zoukh veut 80 milliards de dinars pour Alger

Il n'est plus possible de continuer sur ce rythme, la capitale suffoque, il faut la décongestionner en urgence au risque de la voir étouffer. Pour ce faire, le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, a un remède: «Plus d'une trentaine de projets sont en cours de réalisation à l'effet d'augmenter la capacité du réseau routier dans l'Algérois», a-t-il indiqué. Le remède que préconise Zoukh coûtera la bagatelle de 80 milliards de dinars et se décline en projets divers: un programme de réalisation de pénétrantes de liaison et d'aménagement des routes est mis au point par la direction des travaux publics de la wilaya, dont une bonne partie est déjà en chantier. Il convient de noter que près de deux millions de véhicules roulent à Alger et autour de ses banlieues. De plus, des centaines d'autres véhicules entrent chaque jour à Alger à partir de Bab El-Oued, Bir Mourad Raïs et l'avenue de l'ALN (ex-Moutonnière). Ces chiffres renseignent sur la densité du trafic et donnent matière aux services compétents de la wilaya d'Alger pour réfléchir à la redistribution de la circulation.