Lamamra présidera un conclave africain à Oran

Le chef de la diplomatie algérienne, Ramtane Lamamra, a convié pour les journées des 17, 18 et 19 décembre prochains plusieurs ministres africains pour un séminaire sur la paix et la sécurité en Afrique. Ce séminaire, selon certaines indiscrétions, bien qu'il revête une dimension sécuritaire, portera essentiellement sur les questions économiques. Car, explique-t-on, la stabilité est fondamentalement liée au développement. Il s'agit, pourrait-on déduire, d'une démarche visant à faire oublier le Forum africain d'investissement et d'affaires qui s'est tenu du 3 au 5 décembre dernier et qui s'est terminé en queue de poisson.