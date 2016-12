Le WikiStage ou la bibliothèque en ligne "made in bladi"

Le CAP Club d'activités polyvalentes organise son événement annuel WikiStage Algiers, sous le thème «Dare To Change» (Le changement). Cette 3ème édition se tiendra aujourd'hui, à l'opéra d'Alger Boualem Bessaih. Il s'agit d'une journée d'échange de savoir dont l'objectif est de célébrer la curiosité, de susciter la réflexion et de faciliter l'accès à la connaissance à quiconque dispose d'une connexion Internet, en créant une bibliothèque vidéo de sujets divers et variés. Le WikiStage Algiers est organisé par le Club d'activités polyvalentes. Il est à sa troisième édition, sa principale mission est de prodiguer le savoir en contribuant à la plateforme WikiStage en ligne en invitant des speakers de qualité traitant divers sujets qui s'accordent à la thématique de la journée et ce pour des talks (mini conférences) d'une durée de 3 à 9 minutes.