Les Japonais s'intéressent sérieusement à l'Algérie

Trois constructeurs japonais sont intéressés par l'implantation d'usines de fabrication de véhicules et camions en Algérie, et deux d'entre eux ont déjà entrepris les démarches pour la concrétisation de leurs projets. Ainsi, Nissan et Suzuki ont des projets d'usines de montage de véhicules. Ils n'attendent que le feu vert des autorités pour les concrétiser. Le constructeur Toyota est également intéressé par la réalisation d'une usine de montage en Algérie à travers sa filiale Hino Motors, spécialisée dans la construction des camions et des bus. Un nouvel accord entre le ministère algérien des Affaires étrangères et son homologue japonais est en phase de finalisation, pour la création d'une commission mixte entre les deux pays avec l'objectif de hisser le partenariat économique bilatéral. La commission devrait tenir sa première réunion au courant du premier trimestre 2017.