Béjaïa, la radio locale change d'identité

La radio locale de Béjaïa ne s'appelle plus Soumam. On ne saura peut-être-jamais pourquoi, mais il a été décidé, en haut lieu, de lui donner le nom de sa wilaya d'implantation. Elle s'appellera désormais radio Béjaïa sans aucune explication. Cette «mauvaise habitude» qui consiste à rebaptiser les radios locales du pays date de quelque temps déjà. El Bahia devient radio Oran, El Bahdja, radio Alger et les autres stations régionales de la radio nationale suivront. Pour le cas de la radio Ex-Soumam, il y a une autre différence. La prière du vendredi, diffusée depuis toujours à partir d'une mosquée béjaouie, donc en kabyle, est aujourd'hui «centralisée». Comme l'ensemble des autres stations locales, la prière du vendredi, standardisée, est diffusée à partir d'Alger. Fini les spécificités des régions du pays. Adieu radio Soummam, bonjour radio Béjaïa. Il reste à s'y habituer.