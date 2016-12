La vente des billets de la CAN lancée

La vente des billets pour les 32 matchs de la coupe d'Afrique des nations de football (CAN 2017), prévue au Gabon du 14 janvier au 5 février, devait commencer jeudi, rapporte mercredi le site de RFI, citant le Comité d'organisation (Cocan). Les billets coûteront entre 500 et 40.000 francs CFA (entre 0,80 et 60 euros), précise le Cocan, avec des tarifs différents pour la cérémonie d'ouverture du samedi 14 janvier à Libreville (de 2000 à 20.000 francs CFA, entre 3 et 30 euros).

Les billets, 500.000 au total selon un porte-parole du Cocan, seront en vente dans les perceptions et les trésoreries des quatre villes hôtes, Libreville, Franceville, Port-Gentil et Oyem.

Cette dernière ville dans le nord du Gabon inspire quelques inquiétudes aux organisateurs. En fin de semaine dernière, la ministre des Sports, Nicole Assélé, s'est préoccupée des retards dans la finition du nouveau stade de 20.000 places.