Le Sheraton Annaba ouvre ses portes

Jeudi soir, à Annaba, le Sheraton a été officiellement inauguré en présence de plusieurs centaines d'invités, entre autorités locales, élus des APW et APC, représentants de la société civile et autres artistes. Présidée par le ministre du Tourisme, Abdelouahab Nouri, en présence du ministre des Travaux publics et des Transports, la cérémonie haute en couleur a vu un dîner accueillir la fine fleur de la ville, ainsi que des délégations venues de la capitale (invités, journalistes...), d'autant que la soirée fut tour à tour agrémentée par un orchestre de musique classique puis une troupe folklorique très attendue par la majorité des participants. Le Sheraton Annaba classé cinq étoiles, compte 201 chambres et emploie 300 travailleurs. Construit en 24 mois à hauteur du Cours de la Révolution, en plein centre-ville, par une entreprise chinoise, il sera géré par une société mixte constituée du groupe américain et de la SIH. C'est un nouveau jalon, avec la rénovation de l'hôtel d'Orient et du Plaza, qui va booster le tourisme dans une ville passablement défigurée.