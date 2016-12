Le téléphérique de Chréa remarche enfin

Le téléphérique reliant la ville de Blida aux hauteurs de Chréa, sur une distance de 7,2 km, a été remis en marche jeudi, après un arrêt de plus de trois ans. Il faut savoir que 18 experts internationaux ont assuré l'encadrement des travaux. Ceux-ci ont englobé le remplacement des câbles volés, reliant les trois stations (Blida, Beni Ali et Chréa), outre le remplacement et la réhabilitation des équipements et outils de contrôle et réglage de la vitesse des cabines, au nombre de 138, en conformité avec les normes en vigueur. Il reste, disent les Blidéens, à remettre en marche les télésièges, afin de redorer son blason au Mont Chréa.