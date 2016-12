Un "Spécial Algérie" d'Arabies dans les kiosques

«Chantiers politiques, économiques et sociaux réussis, Réconciliation nationale et déradicalisation. Le pays vit des changements en profondeur depuis l'arrivée au pouvoir de Abdelaziz Bouteflika, et réaffirme son leadership à l'international», écrit le magazine qui qualifie le président Bouteflika de «bâtisseur».

Dans ce spécial d'une quarantaine de pages, Arabies relève que le président Bouteflika, «avec détermination, patience et porteur de vision claire (...) va faire bouger les pions de l'échiquier pour transformer l'Algérie dès son arrivée au pouvoir».

Le numéro spécial d'Arabies traite, par ailleurs, dans les détails, la réussite de l'Algérie dans sa politique de lutte contre le terrorisme et de déradicalisation, alors que le monde, dit-il, «peine à contrer l'endoctrinement religieux».