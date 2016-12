Une bosse à Paris, une autre à Pékin

La presse française qui s'acharne, ces derniers jours, sur l'Algérie et la Russie, pour des histoires de migrants et de civils à Alep, est très discrète sur la pollution qui étouffe la capitale de la Chine. Il faut savoir que le gouvernorat de Pékin a décrété une «alerte rouge» à la pollution atmosphérique. La circulation alternée sera mise en place à partir de vendredi matin, ont annoncé les autorités de la capitale chinoise. Les chantiers seront fermés, des usines et des entreprises devront restreindre ou arrêter leur production, indique le site du gouvernorat local. La presse française n'en fait pas grand cas, pour la simple raison que la «plus belle ville du monde», à savoir Paris, vit la même tragédie et préconise les mêmes solutions. Comme quoi lorsqu'on s'aperçoit que l'on a la même bosse que celle du voisin, on se fait discret.