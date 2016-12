1500 malades de la prostate en 2015

Plus de 1500 nouveaux cas de cancer de la prostate ont été diagnostiqués en Algérie en 2015, selon les laboratoires Ipsen. En marge d'une manifestation sportive de sensibilisation contre le cancer de la prostate organisée récemment au Parc zoologique de Ben Aknoun avec la collaboration de l'association Nour Doha, l'association des urologues privés et l'association sportive des médecins d'Alger, ont fait état de plus de 1500 nouveaux cas diagnostiqués sur le territoire national en 2015, tout en tirant la sonnette d'alarme face à la progression de cette maladie en Algérie. Soulignant la nécessité du dépistage précoce de ce type de cancer, le plus fréquent chez les hommes de plus de 50 ans et qui fait partie des cinq types de cancers les plus répandus dans le monde, elles ont insisté sur les facteurs de risque de cette pathologie que sont le tabagisme, la consommation d'alcool et une mauvaise hygiène alimentaire.