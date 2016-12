Idjraati, l'application mobile pour les documents d'état civil

Le ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales a lancé une nouvelle application mobile à destination des citoyens. Ces derniers pourront désormais effectuer leurs démarches administratives en téléchargeant sur leurs smartphones ou tablettes «Idjraati». Cette application, mise sur Google Play la semaine dernière par le département concerné, est disponible en arabe et en français. Ses utilisateurs, nationaux, binationaux ou étrangers, pourront procéder à son téléchargement et ainsi accéder à un guide de procédures pour la délivrance de documents d'état civil, telle la résidence, les extraits de naissance ou le passeport biométrique. Ils ne pourront cependant pas effectuer leurs demandes de documents sur cette application, car ils devront obligatoirement passer par le site Internet dédié à ces services par le ministère.