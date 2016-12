La plus haute vague de l'Atlantique

Elle avait la hauteur d'un immeuble de quatre étages, c'est-à-dire qu'elle atteignait quelque 20 mètres de haut. Elle a fait sensation au point qu'elle constitue même un nouveau record pour une vague océanique dans l'Atlantique Nord, aux dires de l'Organisation météorologique mondiale (OMM). L'observation a été constatée en février 2013 par une bouée automatique dans l'océan Atlantique, entre l'Islande et le Royaume-Uni, indique l'organisation.

Le précédent record - 18,275 mètres - datait du 8 décembre 2007, toujours dans l'Atlantique Nord. Certes, d'autres vagues, plus grosses, ont déjà été observées.

Comme celle de 33 mètres surfée par Benjamin Sanchis à Nazaré. Mais il ne s'agit pas d'une vague mesurée en plein milieu de l'océan.

En s'approchant des rivages, la force d'une vague et sa taille sont accrues.