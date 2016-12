Le noble geste de Mahrez et Slimani

L'équipe de Leicester City et ses deux internationaux algériens, Riyad Mahrez et Islam Slimani, ont fait preuve de professionnalisme, mais surtout de citoyenneté avant-hier en se rendant au «Royal Infirmary «pour rendre visite aux enfants hospitalisés, ravis de voir les poulains de Claudio Ranieri et le trophée de champion d'Angleterre. Un geste que les petits fans des Foxes ont accueilli avec un large sourire en voyant leurs idoles en face d'eux, partageant des moments agréables pleins de souvenirs.