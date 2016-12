Le premier bateau entièrement algérien en 2017

Fruit du joint-venture algéro-français Ecorep-Piriou basé au port de Bouharoun, wilaya de Tipaza, le premier catamaran en aluminium construit entièrement en Algérie sera livré en 2017. Selon Mer et Marin, un site spécialisé dans l'actualité maritime, ce navire long de 17 mètres servira pour l'exploitation d'une ferme aquacole située à Ténès. Le même site ajoute que ce bateau sera doté de 75 m² de surface de pont, pouvant transporter une charge de 25 tonnes et une grue de 1.3 tonne à 15 mètres. L'unité sera livrée par un navire support de 10 mètres, permettant d'accueillir des plongeurs pour les opérations de surveillance des alevins et des installations, ainsi qu'une prise hydraulique pour le branchement du système d'alimentation en nourriture.