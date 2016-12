Mohsen Slimani élu à la tête de l'ASBU

Mohsen Karim Slimani, directeur de Radio Algérie internationale a été élu à la tête du Centre arabe des échanges de l'information et des programmes de l'Union des radios et télévisions des Etats arabes (Asbu), lors de la 36ème Assemblée générale de cette institution réunie à Tunis. Elu pour un mandat de 4 ans, le candidat de l'Algérie a obtenu la majorité des voix des membres de l'Assemblée générale de l'union, devançant ainsi son concurrent direct du Sultanat d'Oman, après le retrait, en sa faveur, des représentants de Tunisie et d'Egypte, ayant également postulé à ce poste. Le Centre arabe des échanges d'information et des programmes est l'une des institutions «les plus importantes de l'Asbu, de par les missions qu'il exécute en matière de coordination des échanges entre l'ensemble des radios et télévisions arabes et les compétences et cadres arabes y exerçant».Le nouveau directeur du centre dont le siège est situé à Alger, prendra ses fonctions le 15 janvier 2017, en remplacement de Mme Houria Khatir.