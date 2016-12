Un village touristique à Touggourt

Parmi les 16 structures touristiques (villages de vacances, hôtels et motels) en cours de réalisation dans différentes communes de la wilaya de Ouargla, un village de vacances est en construction dans la wilaya déléguée de Touggourt afin de conforter l'offre en matière d'accueil touristique et de créer de nouveaux espaces de divertissement dans la région. Sur une superficie (extensible) de 7000 m2, il est situé dans la commune de Nezla, et devrait entrer en service en 2017. Ce village touristique disposera d' un hôtel classé trois étoiles avec une capacité de 56 chambres, de plusieurs bungalows, des aires de jeux pour enfants et d'un parc zoologique, en plus d'une salle de conférences et une bibliothèque. Issu d'un investissement privé, à hauteur d'un milliard de DA, il va générer quelque 150 emplois directs et de nombreux emplois indirects.