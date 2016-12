Des concerts algéro-américains à Alger et Béchar

Dans le cadre des échanges culturels en cours entre les Etats-Unis et l'Algérie, et en partenariat avec le ministère algérien de la Culture, El Foukr R'Assembly et Colter Harper & Lkhd, travailleront avec des artistes algériens et dispenseront des ateliers à Alger et Béchar. Les artistes se produiront à Béchar le 19 décembre, à la Maison de la culture à 18h00. Et à Alger le 23 décembre à la salle Ibn Zeydoun à 18h00. Ces concerts représentent la deuxième phase d'un projet collaboratif entre El Foukr R'Assembly et l'Institut de musique et de performance mondiale de Pittsburgh (Iwnp). Au cours de la première phase du projet, quatre artistes algériens d'El Foukr R'Assembly se sont rendus aux États-Unis en février 2016 pour une visite de quatre semaines afin d'enregistrer leur musique en collaboration avec des artistes américains, mais aussi pour des spectacles et des expositions avec des artistes à Pittsburgh, New York et Washington D.C.