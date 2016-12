La Cnas dévoile sa nouvelle stratégie

Le directeur général de la Cnas révèle son plan de bataille. Le Dr Tidjani Hassan Haddam a fait savoir, vendredi dernier, qu'un plan stratégique 2017/2019 a été élaboré «pour faire de la Cnas, une institution valorisante par l'accueil, la dimension humaine et la qualité des prestations». Un grand nombre d'actions a été inscrit dans ce plan stratégique pour faire de la Cnas, une institution valorisante par l'accueil, la dimension humaine et la qualité des prestations. Les grands axes de ce plan s'articulent autour de l'optimisation et la maximisation des recettes, la rationalisation et le ciblage des dépenses, ainsi que des ressources. la professionnalisation du capital humain et enfin, la valorisation de l'image de marque de la Cnas.