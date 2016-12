Oran: 1000 enfants initiés au code de la route

Il faut d'abord commencer par former les enfants si on veut réduire les accidents de la route. C'est dans ce sans que près de 1000 enfants ont été formés à l'auto-école permanente pour enfants d'Oran depuis sa création en 2012. Unique en son genre en Algérie, cette école doit servir d'exemple et d'initiative à généraliser sur tout le territoire national. Située au jardin public de haï El Othmania d'Oran, cette auto-école a réalisé de grands résultats en formant des enfants au Code de la route, la diffusion d'une culture de circulation en vue de préparer les futurs conducteurs. Cependant, l'infrastructure souffre d'un grand manque en termes de matériel.

Les véhicules utilisés pour la formation des enfants sont en plastique et vétustes et il ne reste que cinq valables sur 20, d'où la nécessité de les renouveler.