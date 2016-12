16 millions DA pour le village d'Igli

Un investissement de plus de 16 millions DA est consacré à l'Office national algérien du tourisme (Onat) pour l'aménagement d'un village touristique dans la commune d'Igli. Situé dans la localité rurale de Touzdit qui relève de la commune d'Igli (160 km au sud de Béchar), cette future structure touristique, anciennement village agricole inachevé, a été attribuée à l'Onat au titre des actions de développement des activités touristiques et de renforcement des capacités d'accueil des touristes, a-t-on précisé. Ce village touristique, dont la réception est prévue début 2017 et qui s'étend sur une superficie globale de 4500 m2, comprendra, en plus d'une offre de 96 lits répartis sur 16 habitations en voie de réaménagement pour les adapter aux besoins de la clientèle touristique nationale ou étrangère, une grande kheïma (tente traditionnelle), une cafétéria et plusieurs autres servitudes nécessaires aux séjours des touristes, a-t-on fait savoir.